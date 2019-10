Ziele für die Inklusion werden jetzt festgelegt

Nach dem Inklusionsworkshop in der Lindenhalle, zu dem der Landkreis Wolfenbüttel eingeladen hatte, stehen erste Ziele fest: In jedem Quartier – das kann der Stadtteiltreff Ulme in Wolfenbüttel sein oder ein Dorf im Landkreis – sollen die Menschen darüber aufgeklärt werden, was Inklusion überhaupt ist. Dieses Ergebnis förderten die Teilnehmer des Spielfeldes „Gemeinschaft, Familie, Senioren“ unter der Leitung von Bernd Retzky,...