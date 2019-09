Wolfenbütteler Gymnasiasten probieren sich als Börsianer

Wolfenbüttel. Die Schüler dreier Wolfenbütteler Gymnasien nehmen am „Planspiel Börse“ teil. Sie schlüpfen in die Rolle eines Börsianers.

Im Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Wolfenbüttel hat die Auftaktveranstaltung für das europaweit ausgeschriebene „Planspiel Börse“ stattgefunden. Jetzt gilt es für die Schüler auf dem „Aktienmarkt“ aktiv zu werden.

Drei Mitarbeiter der Braunschweigischen Landessparkasse erläuterten den 15 künftigen Teilnehmern aus den Jahrgängen neun bis zwölf aller drei Gymnasien in Wolfenbüttel den Ablauf und die Spielregeln der spannenden Online-Börsensimulation.

Zwischen dem 25. September und dem 11. Dezember gilt es nun für die Mitspieler mit virtuellem Kapital durch Kaufen und Verkaufen von Aktien nach dem Echtkurs realer Börsenplätze möglichst viel Profit zu erwirtschaften.

Am Ende entscheidet nicht nur der Depotgesamtwert über den Erfolg beim Planspiel, sondern werden auch die Erträge aus nachhaltigen Geldanlagen berücksichtigt.

Betreut und beraten werden die Gymnasiasten von Hans-Jürgen Schrader, einem ehemaligen Schüler des THG, der ihnen durch seine beruflichen Erfahrungen in der Wirtschaftswelt viel hilfreiches Basis- und Insiderwissen an die Hand geben könne. Der Kassenschluss folgt dann im Dezember für die virtuellen Börsianerinnen und Börsianern. Durch diese Simulation und Einblicke in die Abläufe der Finanzwelt sei ihnen gewonnene Erfahrung schon sicher, heißt es in einer Mitteilung des Gymnasiums.