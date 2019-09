Wolfenbüttel. Durch den Unfall verletzten sich die beiden Fahrer leicht und wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Verletzte bei Unfall in Wolfenbüttel - hoher Sachschaden

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der Landesstraße 495, zwischen Halchter und Adersheim, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben musste ein 22-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt hinter einem vor ihm nach links abbiegenden Auto anhalten.

Verletzte müssen ins Krankenhaus

Dieses bemerkte der nachfolgende 23-jährige Fahrer eines PKW offenbar aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf den haltenden PKW des 22-Jährigen auf. Durch den Unfall verletzten sich die beiden Fahrer leicht und wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro.