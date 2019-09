Wolfenbüttels Internetanbieter WFCITY.net stellt Betrieb ein

Michael Rohrbeck von der Großen Breite in Wolfenbüttel war gleich zweimal überrascht, als er am Samstag einen Brief seines örtlichen Internetanbieters WFCITY.net im Briefkasten fand. Zum einen war der am 5. September datierte Brief erst neun Tage später bei ihm angekommen. Zum anderen teilte ihm sein Versorger mit, dass er die VDSL-Versorgung, also die Versorgung mit schnellem Internet, spätestens Ende November vollständig einstellen...