Der 17-Jährige kam in den Jugendarrest. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. Einer Polizeikontrolle wollte sich am Samstag gegen 0.45 Uhr ein 17-Jähriger auf dem Schlossplatz durch Flucht entziehen.

Polizei schnappt in Wolfenbüttel gesuchten 17-Jährigen

Die Polizisten verfolgten den Mann und holten ihn nach eigenen Angaben kurz darauf ein. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Jugendliche illegale Betäubungsmittel erworben hatte. Bei der Überprüfung der Personalien ergab sich, dass er auch noch per Haftbefehl gesucht wurde, so die Polizei weiter. Er wurde festgenommen und in den Jugendarrest Göttingen gebracht. Wegen des Drogen-Verstoßes erwarte ihn nun ein weiteres Strafverfahren.