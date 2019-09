Auf dem neugestalteten Schlossplatz wird anders geparkt

Nach der Umgestaltung des Schlossplatzes ist die geänderte Straßenführung schon länger aktiv, ebenso die Tempobegrenzung auf 30 Stundenkilometer. Insgesamt soll der neue Platz mit den veränderten Regeln für mehr Aufenthaltsqualität in diesem Quartier sorgen, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Im Bereich der ehemaligen Landwirtschaftsschule könne wieder auf den Schlossplatz gefahren werden. Neu sei hier jedoch, dass in einen verkehrsberuhigten Bereich gefahren werde.

Hier gelten bestimmte Regeln wie Schrittgeschwindigkeit und das Parken auf den dafür ausgewiesenen Flächen. Die Innenfläche des Platzes steht, wie es noch vor dem Umbau war, für parkende Fahrzeuge nicht mehr zur Verfügung.

Für Radfahrer wurden im südlichen Bereich des Schlossplatzes

62 Abstellplätze geschaffen, im nördlichen Bereich bei der Jubiläums-Linde wurden in zwei Reihen 74 Stellplätze errichtet, so die Stadtverwaltung weiter. Am Bürgermuseum werden weitere 32 Stellplätze entstehen, im östlichen Bereich noch weitere 22 Abstellplätze. Insgesamt stehen dann 190 Fahrradstellplätze rund um den Schlossplatz zur Verfügung.

Der Radverkehr könne den Platz an beliebiger Stelle befahren, müsse jedoch Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer – insbesondere Fußgänger – nehmen.

Für PKW-Fahrer stehen im südlichen Bereich des Schlossplatzes

15 Parkplätze sowie zwei Behindertenparkplätze zur Verfügung. Im östlichen Bereich stehen als Längsaufsteller insgesamt acht Stellplätze zur Verfügung.

Am benachbarten Ärztehaus gibt es sechs Parkplätze sowie zwei Behindertenparkplätze, so die Stadt. Zusätzlich dazu sei direkt vor dem Ärztehaus eine Halte-Bucht eingerichtet worden, um dort das Ein- und Aussteigen für Patienten zu ermöglichen.

Bis zur Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes (Ende 2019/Anfang 2020) könnten die ausgewiesenen Parkplätze mit Parkscheibe bis zu zwei Stunden zum Parken genutzt werden. Anschließend sehe das Konzept eine Bewirtschaftung mittels Parkscheinautomaten vor.

Östlich des Wolfenbütteler Bürgermuseums sollen zusätzlich

16 PKW-Stellplätze geschaffen werden. In einigen Wochen werde zudem noch das Parkhaus am Löwentor Platz für rund 190 Fahrzeuge bieten.