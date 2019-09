Kultur, Sport und Genuss gibt’s im September in Wolfenbüttel

Nun ist es wirklich so weit. Langsam verabschiedet sich der Sommer und der Herbst steht vor der Tür. Das ist aber kein Grund, Trübsal zu blasen, denn in den kommenden Wochen sorgen viele Veranstaltungen für Abwechslung und Unterhaltung. Genussmarkt in Lucklum In Lucklum wird es lecker. Am Sonntag, 8. September, von 11 bis 18 Uhr, findet der zehnte Slow-Food-Genussmarkt Braunschweiger Land auf dem Rittergut statt. Rund 45 Produzenten,...