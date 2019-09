Mann wird bei Unfall in Wolfenbüttel leicht verletzt

Auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel hat sich laut Polizei am Mittwoch, 4. September, 6.15 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt worden ist. Nach dem Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein 34-jähriger Autofahrer, von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einzufahren, vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er dabei das bevorrechtigte Auto eines 45-jährigen Fahrers, der auf dem Neuen Weg in Richtung stadteinwärts unterwegs war, so die Polizei. Durch den Zusammenstoß habe sich der 34-Jährige leicht verletzt, er sei vom Rettungsdienst ins Städtische Klinikum gebracht worden. An den Fahrzeugen sei Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstanden, sie hätten abgeschleppt werden müssen.

