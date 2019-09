87-Jährige in Wolfenbüttel beim Einkauf bestohlen

Die Tat ereignete sich in einem Discounter am Neuen Weg.

Eine 87-jährige Rentnerin aus Wolfenbüttel ist nach Polizeiangaben am Montag, 2. September, 14.30 Uhr, beim Einkauf in einem Discounter am Neuen Weg bestohlen worden. Nach Stand der Ermittlungen muss ein bislang unbekannter Täter vermutlich einen günstigen Moment ausgenutzt und aus der Handtasche, die am Einkaufswagen hing, die darin befindliche schwarze Geldbörse samt Inhalt entwendet haben, so Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann. Der Schaden betrage rund 150 Euro. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.