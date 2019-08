Harzautobahn A36 nach Unfall voll gesperrt

Auf der A36 kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall mit zwei beteiligten PKW (Symbolbild).

Wolfenbüttel. . Ein Unfall am Mittwochmorgen sorgt auf der Harzautobahn A36 in Richtung Braunschweig für eine Vollsperrung.

Nach einem Unfall am frühen Mittwochmorgen ist die A36 in Fahrtrichtung Braunschweig voll gesperrt. Laut ersten Informationen der Feuerwehr waren zwei PKW an dem Unfall kurz hinter der Anschlussstelle Groß Stöckheim/Thiede beteiligt.

Vollsperrung auf Harzautobahn in Richtung Braunschweig

Die erste Meldung, wonach es eingeklemmte Personen und einen PKW-Brand gebe, bestätigten sich laut Feuerwehr nicht. Laut Feuerwehr ereignete sich der Unfall gegen 5.30 Uhr, um 7 ist die Strecke noch immer gesperrt, laut Autobahnpolizei könne es aber nicht mehr lange dauern. Zu Verletzten, Unfallursache und der Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Informationen. eng