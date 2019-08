Das Wolfenbütteler THG freut sich auf seine Neuen

Voller Spannung versammelten sich am Donnerstag 95 neue Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums, wo sie mit einem bunten Programm von ihrer neuen Schulgemeinschaft begrüßt wurden. Nach einem mitreißenden musikalischen Auftakt der Bläser-AG, so steht es in einer Mitteilung, hießen die Schulleiterin Sandra Feuge, der Koordinator für die Sekundarstufe I Martin Kloppe sowie die Elternvertreterin Silke Brüggemann und der Schülersprecher Finn Brüggemann die künftigen Fünftklässler willkommen.

„Als ich vor 7 Jahren hier eingeschult wurde, war ich noch 80 Zentimeter kleiner als heute und vielleicht ähnlich aufgeregt wie ihr. Seitdem habe ich aber noch nicht einen Tag lang bereut, mir diese Schule ausgesucht zu haben“, beruhigte Schülersprecher Finn Brüggemann die Neuzugänge der Schule. Schulleiterin Sandra Feuge versprach: „Wir freuen uns auf jede einzelne und jeden einzelnen von euch und sind neugierig darauf, eure besonderen Talente und Interessen zu entdecken. Eure künftigen Lehrerinnen und Lehrer werden sich nach Kräften bemühen, euch beim Erreichen eurer Ziele, die ihr euch mit der Entscheidung für ein Gymnasium gesteckt habt, zu unterstützen.“

Nach der Einschulungsfeier, zu der auch die von Schülern geleitete Musical-AG einen bejubelten Beitrag leistete, zogen die vier neuen fünften Klassen mit ihren Klassenlehrern und ihren „Klassenpaten“ in ihre neuen Klassenräume ein und hatten dort die Gelegenheit zu einem ersten Kennenlernen.

„Wir wünschen uns, dass ihr heute Mittag nach Hause kommt und euch sagt: ‚Meine Entscheidung für meine neue Schule war richtig. Ich komme gerne morgen wieder‘“, so Sandra Feuge bei der Verabschiedung der aufgeregten neuen „THGler“ aus der Aula.