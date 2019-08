Mann leitet mit Handy Kinderpornos in Wolfenbüttel weiter

Am besten zur Polizei gehen, löschen und auf gar keinen Fall „liken“ oder – noch schlimmer – weiterleiten. Das rät die Polizei all jenen, die ungewollt kinderpornografische Bilder zugeschickt bekommen. Für einen jungen Mann kam dieser Rat zu spät. Das Amtsgericht Wolfenbüttel verurteilte ihn am Donnerstag zu einer Bewährungsstrafe. Für den Besitz und das Verbreiten kinderpornografischer Bilder – es handelte sich um Fotos und Videos –...