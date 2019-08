Wolfenbütteler Autofahrer schlägt Polizist ins Gesicht

Ein 24-Jähriger Autofahrer hat einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei berichtet, bestand bei dem Mann der Verdacht auf Drogenkonsum.

Beamte der Polizei hielten den Autofahrer am Sonnabend in der Sperlingsstraße an. Bei der Überprüfung leistete er dann Widerstand. Die Beamten brachten denn Mann zur Wache des Polizeikommissariates.

Hier wurde eine Blutentnahme angeordnet und mehrere Strafverfahren, auch wegen des tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte, gegen den 24-jährigen Autofahrer eingeleitet. Der 29-jährige Polizeibeamte wurde durch den Schlag in das Gesicht leicht verletzt.