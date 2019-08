Wolfenbütteler Kino-Betreiber erfüllt Herzenswunsch

Wilma Calabrese möchte sich bedanken. „Sehr geehrter Herr Bengin Hesko, einen Dank für das, was Sie völlig uneigennützig für meinen Enkel Julian getan haben“, schreibt sie in einem Brief an unsere Zeitung. Bengin Hesko, der gemeinsam mit seinem Bruder Chyar den Filmpalast Wolfenbüttel betreibt, hat...