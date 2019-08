Zwei Männer belästigen 22-Jährige in Wolfenbüttel

Die beiden unbekannten Männer, so teilt die Polizei am Mittwoch mit, seien ihr gefolgt, hätten sie eingeholt, am Arm gefasst und zu Boden geschubst. Nachdem die Frau um Hilfe gerufen und sich ein Bekannter der Frau laut rufend genähert habe, seien die Unbekannten in unbekannte Richtung davongelaufen. Eine Fahndung sei erfolglos geblieben. Die Frau sei unverletzt geblieben. Die Männer sollen zirka 30 Jahre alt,185 bis 190 Zentimeter groß sein und Deutsch sprechen. Einer habe eine blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Deichbrand“ getragen, der andere sei dunkel gekleidet gewesen: (05331) 9330.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder