Einbrecher schlagen am Neuen Weg in Wolfenbüttel zu

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Sonntag, 4. August, 20.15 Uhr, und Montag, 5. August, 10 Uhr, über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Büros am Neuen Weg in Wolfenbüttel gelangt. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Gegenstände, ein Laptop und vorgefundenes Bargeld entwendet, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Zur entstandenen Schadenshöhe könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Ebenfalls in der Nacht zu Montag versuchten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster an einem Tankstellenkomplex am Neuen Weg aufzuhebeln, so Oppermann weiter. Dieser Versuch sei jedoch misslungen. Ein möglicher Tatzusammenhang sei nicht auszuschließen. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.