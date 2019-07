Wohnheime in Wolfenbüttel sind fast voll

Der Start des Wintersemesters an der Ostfalia rückt näher. Am 16. September werden die Erstsemester in Wolfenbüttel begrüßt und so wird es für viele zukünftige Studenten Zeit, sich um einen Platz in einem Wohnheim oder ein WG-Zimmer zu kümmern. Chancen auf einen Wohnheimplatz habe, wer sich frühzeitig bewerbe, weiß Carolin Render vom Studentenwerk Ost-Niedersachsen. Das Studentenwerk bietet in Wolfenbüttel in vier Wohnheimen insgesamt 216 Wohnplätze an – alle auf dem Campus oder in unmittelbarer Nähe.

Je nach Größe und Typ kosten die möblierten Zimmer zwischen 196 Euro und 399 Euro. „Die Wohnheime sind aktuell gut ausgelastet, es gibt aber noch Restplätze“, sagt Carolin Render. „Neuen Studierenden empfehlen wir, sich so schnell wie möglich für ein Wohnheimzimmer zu bewerben. Gleichzeitig sollten sie sich aber auch schon nach anderen Wohnungen oder Zimmern umschauen, da wir leider nicht allen Interessierten einen Platz in unseren Wohnheimen anbieten können.“

In diesem Zusammenhang verweist Render auch auf das Projekt „Wohnen für Hilfe plus“, das Studierende auf der Suche nach günstigem Wohnraum mit Senioren oder jungen Familien zusammenbringt, die Unterstützung im Alltag brauchen (siehe Informationen unten).

Auch die 2018 neu entstandenen Studentenwohnheime auf dem Campus Am Exer, die von der VOW-Gruppe in Braunschweig betrieben werden, sind gut ausgelastet. Laut Nils Müller, dem zuständigen Immobilienfachwirt, stehen von den 128 Appartements zurzeit noch 15 zur Verfügung. „Derzeit gibt es sehr viele Anfragen und Besichtigungstermine. Zu Beginn des Semesters werden wir höchstwahrscheinlich voll ausgelastet sein“, so Müller. In den Wohnheimen werden fünf verschiedene Appartement-Kategorien angeboten. Die Zimmer sind 18 bis 30 Quadratmeter groß und kosten zwischen 345 und 560 Euro. „Derzeit haben wir nur noch Appartements im Erdgeschoss für 390 Euro und im 1. OG für 440 Euro zur Verfügung. Zudem stehen die beiden Doppelzimmer im 2. OG noch frei“, sagt Nils Müller. Eine Warteliste gebe es ebenfalls.

Wer während seines Studiums lieber in einer Wohngemeinschaft leben möchte, hat aut Internet-Portalen wie „WG-Gesucht“ gute Chancen, ein Zimmer zu finden. Im Umkreis von fünf Kilometern rund um die Hochschule gibt es auf dem Portal derzeit rund 50 Angebote.

Beim Studentenwerk habe man die Erfahrung gemacht, dass viele Ostfalia-Studenten das Leben in der Großstadt Braunschweig der Hochschulnähe vorziehen. „Viele würden tatsächlich gerne in Braunschweig wohnen“, sagt Carolin Render. „Allerdings sollten sie beachten, dass es in Braunschweig mehr Studierende gibt und die Konkurrenz um Zimmer daher auch um einiges größer ist.“ Laut Zahlen der Ostfalia hatten im vergangenen Wintersemester nur 22 Prozent der insgesamt 6000 Ostfalia-Studenten ihren Wohnsitz in Wolfenbüttel.

Wohnen für Hilfe

Das Projekt „Wohnen für Hilfe plus“ will Wohnpartnerschaften zwischen Jung und Alt stiften. Eine generationenübergreifende Wohnpartnerschaft hat für beide Seiten Vorteile: Studierende finden eine preiswerte Unterkunft, die interessierten Senioren oder Familien erhalten Entlastung im Alltag. Wie das genau aussehen kann, müssen beide Parteien vereinbaren. Die Art der Unterstützung kann z.B. sein: Einkaufen, Kochen, Rasenmähen, Fahrten zum Arzt, Vorlesen etc.. Pflegerische Tätigkeiten sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Für diese Hilfe wird als Gegenleistung ein preisgünstiges Zimmer oder eine Wohnung angeboten. Faustregel: Pro Stunde Hilfe im Monat wird die Miete für einen Quadratmeter Wohnfläche erlassen.

Interessierte erhalten weitere Informationen beim Studentenwerk Ost-Niedersachsen unter (0152) 56 71 21 28 oder per Mail: wohnenfuerhilfe@stw-on.de.