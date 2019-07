Achim. Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Vereinsheim des Sportvereines Achim eingebrochen.

Diebe stehlen aus Vereinsheim in Achim Gerätschaften

Vermutlich, so die Polizei, ereignete sich die Tat gegen 3.30 Uhr. Ein Garagentor zum Vereinsheim an der Alten Schulstraße sei aufgehebelt worden, so dass die Täter offensichtlich über diesen Zugang ins Vereinsheim gelangt seien. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Benzinkanister, ein Freischneider sowie ein Hochdruckreiniger entwendet worden. Gesamtschaden: rund 1000 Euro. Hinweise:

(05331) 9330.