Radfahrer in Wolfenbüttel mit 2,24 Promille unterwegs

Bei der Kontrolle am Donnerstag gegen 21.25 Uhr stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 76-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab demnach 2,24 Promille. Eine Blutprobe sei angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet worden. Das Fahrradfahren, so betont die Polizei, ist aber zu dieser Uhrzeit in der Fußgängerzone gestattet.