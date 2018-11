Assewirtschaft in Wittmar wird saniert

Die Gaststätte „Waldhaus zur Asse“ war über 150 Jahre lang ein beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger in der Asse. Sogar Szenen des Films „Das Wunder von Lengede“ wurden in dem Gebäude gedreht. Seit etwa zwei Jahren ist das Gebäude jedoch geschlossen, nachdem der letzte Besitzer, Karl-Heinz Bochinski, den Schankbetrieb Ende 2016 eingestellt hatte. Nun hat die Sanierung des Gebäudes begonnen.

Eigentlich wollte Karl-Heinz Bochinski als Wirt der traditionsreichen Gastwirtschaft Waldhaus zur Asse in Wittmar schon zehn Jahre früher aufhören. Damals fand er keinen Käufer. Dabei lief die in der Region bekannte Ausflugsgaststätte unterhalb der Bismarcksäule und der Asseburg recht gut. „Teilweise hatten wir vier bis fünf Kellner plus vier Personen in der Küche im Einsatz“, erinnerte sich der scheidende Wirt. Das Hauptgeschäft war meistens am Wochenende. In der Woche gab es dort hauptsächlich Vereinsversammlungen. Volksfeste wurden dort gefeiert, es gab Treffen von Motorradfahrern und legendär sind auch die Heiratsmärkte.

2016 fand Bochinski jedoch einen Käufer: Schwager Klaus Alpert, der seit 1976 direkt neben dem Gasthaus wohnt. Er hat die sanierungsbedürftige Immobilie, die zur Hälfte sowieso schon seiner Frau gehörte, übernommen. Inzwischen ist die Assewirtschaft seit einigen Wochen eingerüstet. Zunächst wurden Undichtigkeiten des Daches beseitigt. Fast 200 Quadratmeter neue Dachziegel wurden im hinteren Teil des Gebäudes aufgebracht. Auch Dachrinnen wurden erneuert, berichtet der Besitzer Klaus Alpert, dem es zunächst darum ging, weitere Bauschäden am Gebäude zu vermeiden. Und auch die Standfestigkeit des Gebäudes sollte garantiert sein. Deshalb wurden einige Balken ausgetauscht. Und einen neuen Anstrich bekam das Gebäude auch schon. Die Malerarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss.

Das Ehepaar Alpert bezahlte die bisherigen Sicherungsmaßnahmen alle aus der eigenen Tasche. Das Paar hofft aber auch auf Zuschüsse des Asse-Zukunftsfonds, denn auch im Innern des Gebäudes gibt es noch einiges zu tun, ehe an eine Wiedereröffnung zu denken ist. So muss zum Beispiel die Heizung (bisher Holz und Kohle) auf Erdgas umgestellt werden. Fenster müssen erneuert werden. Allein für den oberen Teil des Gebäudes hat Alpert schon 30 neue Fenster bestellt. Der Sockel des Gebäudes soll im Frühjahr in Stand gesetzt werden. Wann das Gebäude wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann, das ist derzeit noch offen. Alperts Prognose lautet: „Drei Jahre wird es sich noch hinziehen.“ Aber eventuell kann vorher schon der Schankbereich wieder geöffnet werden. Mit dem Deutschen Roten Kreuz gibt es auch schon einen potenziellen Betreiber für die Assewirtschaft. Das DRK sei an einer langfristigen Verpachtung interessiert, verriet Alpert.