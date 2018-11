Der Unfall auf der Landesstraße 623 ereignete sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr. Durch den heftigen Anstoß sei der Autofahrer leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von zirka 14 000 Euro.

