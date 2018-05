Neue Station für Destedter Geschichtslehrpfad

Der Destedter Geschichtslehrpfad ist um eine Station reicher. Am Montag enthüllte Ortsbürgermeister Matthias Bönig im Beisein des Ortsheimatpflegers Jörg-Ekkehardt Pogan das inzwischen fünfte Hinweisschild in der Region. Standort der Tafel ist am Ortsausgang Destedt an der Abbenroder Straße Abzweig...