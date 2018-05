Feuerwehreinsatz: Brand am ehemaligen Rasthof Meine

Wolfenbüttel/Westerlinde Am ehemaligen Rasthof bei Westerlinde brannte es an mehreren Stellen. Verletzt wurde niemand. Noch während der Löscharbeit brennte es erneut an einer anderen Stelle. Auf dem Gelände befindet sich ein leerstehendes Hotel, das zum Verkauf steht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. red