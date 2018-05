Wolfenbüttel Im Rahmen ihres freiwilligen sozialen Jahres veranstaltet Dorothee Pape im Namen des Arbeitskreises Musik in der Jugend ein Benefizkonzert am Samstag, 2. Juni, um 18 Uhr in der St. Johannis-Kirche Wolfenbüttel. Die gesammelten Spenden sind für den Jugendhilfe Wolfenbüttel bestimmt und ermöglichen...