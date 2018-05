Gewitter stoppt viele Touren am Vatertag

Ein Gewitter hat am Himmelfahrtstag vielen Vatertagstouren in der Mittagszeit erst einmal den Garaus gemacht. In Heiningen, Dorstadt, Börßum und Timmern ging Starkregen nieder. In Börßum und Timmern fielen Hagelkörner so groß wie Fünf-Markstücke vom Himmel. Bei Eilum lief Schlamm auf eine Straße....