Schafe & Wölfe spielen

Wolfenbüttel Die Band Schafe & Wölfe spielt am heutigen Mittwoch, 9. Mai, ab 20 Uhr in der Kuba-Halle an der Lindener Straße. Zu Gast sein wird außerdem die Band You Silence I Bird. Geboten wird Hipster-Punk, Indie-Pop und ein wenig Kommerz, heißt es in der Ankündigung. Die musikalische Weiterentwicklung...