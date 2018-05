Wolfenbüttel Ein Papiercontainer ist am Dienstag gegen 1.45 Uhr auf der Straße Am Grandberg in Winnigstedt in Brand geraten. Die Ursache ist nach Polizeiangaben noch unbekannt. Wahrscheinlich sei aber Brandstiftung. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Die Höhe des Schadens stehe noch nicht fest.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.