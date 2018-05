Wolfenbüttel Der Inhalt eines Altpapiercontainers ist laut Polizei am Freitag gegen 2.15 Uhr auf der Hauptstraße in Winnigstedt in Brand geraten. Die Ursache sei bislang nicht geklärt. Das Feuer habe die Dämmfassade der unmittelbar angrenzenden Sporthalle beschädigt. Der Schaden, so die Polizei weiter, dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.