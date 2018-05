Kantor der Dresdner Frauenkirche spielt Bach

Wolfenbüttel Ein Orgelkonzert mit dem Titel „Bachs recital 1736 – Dresden“ findet am Samstag, 5. Mai, ab 18 Uhr in der Hauptkirche statt. Der Dresdner Frauenkirchenkantor Matthias Grünert spielt die Stücke des Konzerts, das der Leipziger Thomaskantor Johann Sebastian Bach am 1. Dezember 1736 in der Frauenkirche...