Frauen erarbeiten ihr ideales Selbstbild

Wolfenbüttel Die Frauengruppe des Willkommenscafés im Roncallihaus hat in Kassel das Hessische Landesmuseum besucht. Dabei ging es nach Angaben der Gruppe um die Rolle der Frau in den vergangenen 100 Jahren in Deutschland. Im Nachgang dazu findet am Freitag, 4. Mai, ab 14.30 Uhr im Roncallihaus am Harztorwall...