Unbekannter gefährdet andere Autofahrer

Wolfenbüttel Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag gegen 14.55 Uhr auf der Kreisstraße 4 zwischen Wolfenbüttel und Atzum ereignet haben soll. Dort habe eine 30-jährige Autofahrerin einen vor ihr fahrenden PKW überholen wollen. Der Fahrer dieses Fahrzeugs habe jedoch seine Geschwindigkeit während des Überholvorganges stetig erhöht, so dass die Frau mit ihrem Wagen fast mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen sei, so die Polizei.

Nur durch ein riskantes Ausweichmanöver habe die 30-Jährige dies verhindern können. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen mit Wolfenbütteler Kennzeichen gehandelt haben. Im Fahrzeug hätten sich der männliche Fahrer, zirka 35 Jahre alt, und eine Frau als Beifahrerin befunden. Zeugen des Vorfalls bittet die Wolfenbütteler Polizei, sich mit ihr in Verbindung zu setzen: (0 53 31) 93 30.