BUND Kreisgruppe wählt Vorstand

Wolfenbüttel Die BUND Kreisgruppe Wolfenbüttel lädt alle Mitglieder ein zur ordentlichen Jahresmitgliederversammlung, am Mittwoch, 25. April, um 20 Uhr in der Aula der Peter-Räuber-Schule, Lindener Straße 13, Wolfenbüttel. Neben dem Rechenschaftsbericht des Vorstands stehen Vorstandswahlen an.