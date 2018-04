Frauenhilfe beschäftigt sich mit Märchen

Ahlum Am Mittwoch, 25. April, trifft sich die evangelische Frauenhilfe Ahlum-Atzum um 15 Uhr im Gemeindezentrum in Ahlum. Unter dem Motto „ Den Märchenschatz heben“ sollen sich verschiedene Märchen in Erinnerung gerufen werden. Zudem will sich die Frauenhilfe Ahlum-Atzum mit der Entstehungsgeschichte und...