Frisches Gemüse und ein lauschiges Plätzchen

Noch sieht es in Pöligs Gemüsescheune ein wenig rumpelig aus, doch am Freitag, 20. April, 16 Uhr wird es am Alten Weg 44 wieder gemütlich. Dann wird die neue Saison eröffnet. Die Gemüsescheune ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern Anlaufstelle für Freunde von feldfrischem Gemüse und Ausflugsziel...