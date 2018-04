Bis 2023 sollen zwölf Elektro-Busse in Wolfenbüttel fahren

Bislang fährt nur ein Elektrobus in Wolfenbüttel. Elf neue Fahrzeuge sollen den Lärm in Stadt und Kreis merklich reduzieren und im gesamten Gebiet der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) 3200 Tonnen CO2-Emissionen und 930 000 Liter Diesel pro Jahr einsparen. Der Plan der KVG sieht die Anschaffung von insgesamt 48 neuen Elektrobussen in Wolfenbüttel, Salzgitter und Helmstedt vor, erklärte das...