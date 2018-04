Vortrag über Immobilien und Erbrecht

Wolfenbüttel Um den Immobilienmarkt in Wolfenbüttel geht es bei einer Veranstaltung am Donnerstag, 19. April, ab 17.30 Uhr in der Schünemannschen Mühle am Rosenwall. Auch referiert ein Anwalt über Erbrecht. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Proficon GmbH.