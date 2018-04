Stadt sucht neue Plätze für Kaiserstein und Kriegerdenkmal

Auf wenig Gegenliebe stieß im städtischen Kulturausschuss der Vorschlag der Stadtverwaltung, das inzwischen vom Schlossplatz auf den Bauhof gebrachte Kriegerdenkmal künftig am Stadtgraben in den unter Denkmalschutz stehenden Wallanlagen neben den anderen Denkmälern aufzustellen, die an die militärhistorische Geschichte Wolfenbüttel erinnern. Am Stadtgraben in der Nähe der Garnisionsbrücke und der...