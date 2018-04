Vier Verletzte bei Autounfall am Schlossplatz in Wolfenbüttel

Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung, übersah am frühen Dienstagabend eine 22-jährige Autofahrerin beim Abbiegen im Kreuzungsbereich Lessingplatz/Schlossplatz das vorfahrtberechtigte Auto einer 48-jährigen Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall...