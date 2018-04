Die Briefsammlung des Klosters Lüne

Wolfenbüttel Ein Werkstattgespräch zur Edition und Erschließung der Briefsammlung aus dem Kloster Lüne findet am Donnerstag, 12. April, 14.15 Uhr im Zeughaus am Lessingplatz statt. Wolfgang Seifert gibt Einblicke in das Editionsprojekt. Der Eintritt ist frei. Infos: Telefon: (0 53 31) 80 82 03.