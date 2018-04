Wolfenbüttel Unsportlich wurde es nach Polizeiangaben bei einer Basketballveranstaltung am Freitagabend in der Oderwaldhalle in Börßum. Nach dem Platzverweis eines Spielers soll es in der Herrenumkleide der Sporthalle zu wechselseitigen Tätlichkeiten zwischen diesem und zwei Angehörigen des gegnerischen Vereins gekommen sein. Dabei wurden laut Polizei zwei der drei Beteiligten im Alter zwischen 26 und 30 Jahren leicht verletzt.

