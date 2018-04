Amtsübergabe beim Serviceclub Old Tablers 56

Wolfenbüttel Old Tablers 56 Wolfenbüttel-Salzgitter hat ein neues Präsidium: Kord Wolff ist neuer Präsident und löst damit turnusgemäß Wilfried Bennecke ab, der ein Jahr an der Spitze des Clubs stand und dem Präsidium nun als Past-Präsident angehört. Neuer Vize-Präsident ist Hans-Dietrich Sandhagen, Schatzmeister bleibt Werner Kosanke. Sekretär ist weiterhin Oliver Schmitt-Monreal.

Old Tablers Deutschland ist die Nachfolge-Organisation des Serviceclubs Round Table, den die Mitglieder im Alter von 40 Jahren verlassen müssen. In Wolfenbüttel und Salzgitter gibt es den Round Table 112. Lokaler Schwesterclub ist der Ladies’ Circle 26. Höhepunkt des Amtsjahres von Kord Wolff wird das Jubiläums-Wochenende im August sein, das alle drei Clubs gemeinsam begehen werden: Der Ladies‘ Circle 26 wurde vor zehn Jahren gegründet, Old Tablers 56 vor 15 und Round Table 112 vor 40 Jahren.