Uke-Box macht Filmaufnahmen beim Konzert

Wolfenbüttel Die Wolfenbütteler Band Uke-Box lädt ein zu einem großen Projekt: einem Konzert mit Filmaufnahmen in der Kubahalle an der Lindener Straße am Samstag, 7. April, 20 Uhr. „Um in der regionalen Musikszene gefragte Auftrittsmöglichkeiten zu erhalten, muss man heutzutage ein gutes Demo-Video haben“,...