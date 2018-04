Stadt bringt Jubiläums-Briefmarken heraus

Wolfenbüttel Anlässlich des 900-jährigen Stadtjubiläums gibt es ein besonderes Angebot in der Tourist-Information am Stadtmarkt.

Gemeinsam mit dem privaten Postdienstleister Biber Post wurde eine Jubiläums-Briefmarke herausgebracht, teilt die Stadt mit. Gezeigt wird das Wolfenbütteler Stadtwappen in Comic-Form, passend zum Jubiläumscomic. Im Angebot sind vier Sondermarken, die sowohl deutschlandweit als auch international genutzt werden können: Comic-Stadtwappen 0,60 Euro (Standardbrief), Lessinghaus: 0,85 Euro (Kompaktbrief), Schloss Wolfenbüttel: 1,30 Euro (Großbrief) sowie Lessingtheater: 2,25 Euro (Maxibrief). Dabei ist laut Stadt allerdings zu beachten, dass die Briefe nur in die blauen Biber-Post-Briefkästen geworfen werden. In Wolfenbüttel ist dies in der Tourist-Information während der Öffnungszeiten möglich. Ein weiterer Briefkasten befindet sich im Einkaufszentrum Forum an der Bahnhofstraße.