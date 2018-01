Diese befanden sich laut Polizei in einem Spendenkasten für Pfandbons in einem Einkaufscenter an der Straße Am Rehmanger. Anschließend löste der Mann die Bons an der Kasse ein. Als ein Mitarbeiter den Mann ansprach, ergriff dieser die Flucht. Der Mitarbeiter verfolgte ihn und informierte die Polizei.

Mit Hilfe weiterer Zeugen sei der Mann schließlich gestellt worden. Er hat nun ein Strafverfahren zu erwarten.