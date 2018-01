18-Jähriger neuer Vorsitzender der Jungen Liberalen

Die Jungen Liberalen (JuLis) in Wolfenbüttel haben ihren Vorstand neu gewählt. „Mit neuer Besetzung gehen wir motiviert in ein neues Jahr“, wird Max Weitemeier, neuer Kreisvorsitzender des Jugendverbands der FDP, in der Pressemitteilung zitiert. Es sei an der Zeit, wieder mehr junge, liberale Positionen in Wolfenbüttel und dem Landkreis hörbar zu machen.

Dabei unterstützen werden den 18-Jährigen seine Stellvertreter Piet Schwarz, Adam Vuckic, Philipp Literski und Christina Balder sowie die Beisitzer Vincent Schwarz und Rasmus Hilgner. Der 16-jährige Schwarz tausche das Amt des Vorsitzenden gegen die programmatische Arbeit, Christina Balder (33) bleibe verantwortlich für die Presse. Neu im Vorstand seien neben Weitemeier Adam Vuckic (19) als Schatzmeister und Philipp Literski (22) als Organisator sowie der 19-jährige Vincent Schwarz und Rasmus Hilgner (20).

Mit vielen neuen Mitgliedern, die um die Bundestagswahl herum gewonnen worden seien, wollten die JuLis auch neue Akzente setzen.