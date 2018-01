Wolfenbüttel Unbekannte sind nach Polizeiangaben in einen Schweinemastbetrieb an der Hauptstraße in Groß Dahlum eingebrochen. Tatzeit: zwischen Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr. Eine Tür wurde aufgebrochen. Entwendet wurden verschiedene Werkzeuge wie ein Akkuschrauber der Marke DeWalt und ein Drehmomentschlüssel. Auch Edelstahlschrauben und eine Kleinviehwaage gehören zur Beute. Schaden: rund 4500 Euro. Hinweise: (0 53 31) 93 30.

