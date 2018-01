Unfallflucht nach gescheiterten Einparkversuchen

Sie hätten beobachtet, so die Polizei, dass ein Autofahrer an der Straße Am Okerufer bei mehreren Einparkversuchen mit seinem PKW einen rechts daneben stehenden Wagen touchiert und beschädigt habe.

Anschließend habe er die Einparkversuche abgebrochen und sei davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Die Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Fahrzeugs gemerkt, so dass die Ermittlungen an der Wohnanschrift des vermeintlichen Unfallverursachers in Braunschweig eingeleitet wurden, so die Polizei.