Mit Gesang und Tanz über die grüne Insel

Was für ein Spektakel: rasant, spannend und abwechslungsreich. In der Ankündigung versprach „Dúlamán – Voice of the Celts“ eine der aufregendsten irischen Tanzshows. Geboten wurden Tempo, Tanzdarbietungen und Gesang in der Lindenhalle. Das Publikum war begeistert und ließ die junge Gruppe erst nach...