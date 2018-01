Neues Café setzt auf afrikanisches Essen und Kultur

Wolfenbüttel Das afrikanische Café Bantaba will am Samstag, 2. März, ab 10 Uhr erstmals seine Türen öffnen.

Es ist das erste afrikanische Café mit Kunst & Kultur, fair & nachhaltig, in Wolfenbüttel, heißt es in der Pressemitteilung der Einrichtung. Es befindet sich an der Straße Am Herzogtore 1.

Bei einer Tasse Kaffee aus Afrika, selbstgebackenem Bio-Kuchen, Saft oder Tee sowie einem kleinen europäisch-afrikanischen Mittagstisch in der Zeit von 12 bis 14 Uhr können die Besucher das Café kennenlernen.

Geplant sind laut Pressemitteilung Musik- und Kunstveranstaltungen, Trommel-Workshops und Lesungen. Zur Eröffnung wird eine Ausstellung des Künstlers Ed- Franklin Gavua aus Ghana mit Bildern und Masken gezeigt, mit denen er auf das Waldsterben und die Müllproblematik in seinem Land aufmerksam mache.

„Mein Wunsch ist, Afrika erfahrbar zu machen und die Kulturen zu verbinden, auch durch die leckere afrikanische Küche und die Lebensfreude“, wird Inhaber Ousman Kassama aus Gambia in der Mitteilung zitiert. Wichtig sei, möglichst fair gehandelte und regionale Bio-Produkte anzubieten, so Mitarbeiterin Sabine Umunna.

Die Einrichtung bestehe aus Second-Hand- und Upcycling-Möbeln, im Palettenbau gefertigt. Der Aspekt der Nachhaltigkeit werde im Konzept umgesetzt. Auch werde bewusst auf Kunststoff verzichtet. Bantaba übrigens bedeute Treffpunkt.