Zeugenhinweis: Polizei ermittelt Unfallverursacherin

Der Unfall hatte sich am Mittwoch gegen 18 Uhr ereignet, als die 50-Jährige mit ihrem Fahrzeug beim Rechtsabbiegen von der Heinrich-Eberhardt-Straße auf die K 90 Richtung Fümmelse einen PKW touchierte. Der war auf dem Linksabbiege-Fahrstreifen unterwegs und wurde durch den Zusammenstoß an der Seite beschädigt.

Die Frau setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 600 Euro zu kümmern. Nicht gerechnet hatte sie offenbar mit einem Zeugen, der sich das Kennzeichen ihres Wagens gemerkt hatte und dies unmittelbar darauf bei der Polizei angab. So konnte die vermeintliche Unfallverursacherin an ihrer Wohnanschrift ermittelt werden, so die Polizei weiter.

Gegen die 50-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.